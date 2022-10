Causa Walijewa: WADA-Boss Banka droht RUSADA

Bei den folgenden Weltmeisterschaften in Montpellier war sie wie alle russischen Athleten wegen des Angriffskriegs in der Ukraine nicht startberechtigt. Zuletzt trat Walijewa in russischen Eisshows auf und nahm an Schaulaufen in ihrem Heimatland teil. Am vergangenen Wochenende startete sie erstmals wieder bei einem internen Wettkampf.