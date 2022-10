Shorttrackerin Seidel nach Motivations-Problemen zurück

Im März 2021 hatte sich Seidel im WM-Training in Dordrecht (Niederlande) eine schwere Verletzung zugezogen. Mit Trainingsrückstand schied sie 2022 bei den Winterspielen in Peking über 1500 m schon in der ersten Runde aus. Die Weltcupsaison beginnt Ende Oktober in Montreal (28. bis 30. Oktober).