Nach Auftakt-Niederlage: Erster EM-Sieg für deutsche Curler

Für die deutschen Curling-Männer hat die EM im schwedischen Östersund mit einem Fehlstart begonnen, am Abend folgte dann der erste Sieg im Turnier. Das Team um Skip Sixten Totzek (Rastatt) verlor sein erstes Vorrundenspiel am Samstagmorgen gegen Schottland mit 4:6, in der zweiten Partie gewann Deutschland dann 10:9 gegen Dänemark.