Wintersport-Revolution ohne Biathlon? FIS-Games für mehr Aufmerksamkeit der kleinen Sportarten geplant

In einem Gespräch mit dem schwedischen Sender SVT erklärte Eliasch: „Wir sind zu über 50 Prozent an den Olympischen Winterspielen beteiligt. Das zeigt, wie groß wir sind. Und ich möchte sagen, dass wir den besten Teil der Olympischen Winterspiele haben. Das ist das, was den Leuten am besten gefällt.“