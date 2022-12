Bei Hofmeister platzt der Knoten, Nörl weiter stark

Snowboardcrosser Martin Nörl präsentiert sich dagegen seit Saisonbeginn in bestechender Form. Der 29-Jährige kam im zweiten Rennen in zwei Tagen im italienischen Cervinia am Samstag auf Platz zwei. Geschlagen geben musste sich Nörl im Finale lediglich dem Franzosen Loan Bozzolo. Nach seinem Sieg zum Auftakt des Winters und Rang drei am Freitag fuhr der letztjährige Gewinner des Gesamtweltcups damit auch im dritten Rennen aufs Podest.