Eiskunstlauf: Walijewa als russische Meisterin entthront

Zuletzt trat Walijewa in russischen Eisshows auf und nahm an Schaulaufen in ihrem Heimatland teil. Von der Teilnahme an internationalen Wettbewerben sind auch die russischen Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufer wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine derzeit ausgeschlossen, somit ist auch eine Titelverteidigung der Moskauerin bei der EM Ende Januar im finnischen Espoo unwahrscheinlich.