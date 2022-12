Hofmeister vor Weltcup-Auftakt: „Letztes Gefühl fehlt noch“

Da im Alpenraum zuletzt schlechte Pistenverhältnisse herrschten, wurde spontan ein Trainingsausflug nach Finnland unternommen. "Gefühlt hatten wir in den vergangenen Wochen wenig gute Schneetage", sagte Hofmeister. Auch der Trip in den Norden verschaffte ihr keine volle Zufriedenheit vor der angestrebten Titelverteidigung im Gesamtweltcup, um ihre Ambitionen macht die Olympiadritte von 2018 aber kein Geheimnis: "Mein Ziel ist es immer, ganz oben zu stehen." Sie wolle aber vor allem "mit Spaß und möglichst wenig Druck in die Saison gehen".