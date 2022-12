Ski-Alpin: Ex-Weltmeister übt scharfe Kritik an seinen Nachfolgern

Grund dafür sieht er im Fokus auf die Top-Starter. „Da muss man wirklich mal hinterfragen, was da in den vergangenen Jahren falsch gelaufen ist. Das fällt schon noch in meine Zeit, die ich miterlebt habe. Da gab und gibt es Trainer, die nur auf ihre Top-Läufer schauen und die Jungen wenig herankommen lassen. Sie schwimmen mit dem Erfolg von den Top-Läufern, und dahinter kommt die Sintflut“, kritisiert er den Österreichischen Verband.