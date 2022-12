Snowboard: Baumeister Dritter beim Auftakt in Winterberg

"Am Anfang ärgert man sich natürlich, wenn man erst das Halbfinale und dann das kleine Finale verliert", gestand Hochreiter, betonte aber nach ihrem besten Weltcup-Resultat in einem Parallel-Slalom, sie sei "einfach nur glücklich" über ihren vierten Rang und hoffe, "dass ich den Schwung mitnehmen kann.". Für Baumeister war es immerhin das beste Resultat in dieser Disziplin seit knapp zwei Jahren.