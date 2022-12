Snowboardcrosser Nörl gewinnt Weltcup-Auftakt

Der Saisonstart hätte bereits Mitte Oktober stattfinden sollen, war dann aber verschoben worden. Auch beim zweiten Anlauf am Samstag ließen starke Sturmböen, Schneefall und Nebel eine Austragung auf dem 3400 m hoch gelegenen Gletscher nicht zu. Die ursprünglich für das kommende Wochenende in Montafon/Österreich geplante zweite Station ist ebenfalls bereits verschoben worden und findet nun am 19./20. Dezember nach dem Rennen im italienischen Cervinia statt.