Skeleton: Grotheer Vizeeuropameister in Altenberg

Der Lette beendete seine Karriere als Fahrer 2022 als amtierender Europameister, nun trainiert er das erfolgreiche Team Großbritanniens. Der Wettkampf in Altenberg gilt als Generalprobe für den Saisonhöhepunkt in der kommenden Woche. Am 26. Januar beginnt die Jagd nach dem WM-Titel in St. Moritz.