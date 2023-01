Snowboard: Baumeister Dritter - Hofmeister scheitert früh

Snowboarder Stefan Baumeister ist beim Weltcup im bulgarischen Bansko zum dritten Mal in diesem Winter auf das Podest gefahren. Der 29-Jährige belegte am Sonntag im Parallel-Slalom wie schon bei den Weltcups in Winterberg und Bad Gastein/Österreich den dritten Platz. Den Sieg sicherte sich zum zweiten Mal in diesem Winter der Italiener Maurizo Bormolini vor Arvid Auner aus Österreich.