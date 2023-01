"Wie ein Amateur": Grotheer enttäuscht zur WM-Halbzeit

Für Grotheer dürfte nun eine eindrucksvolle Serie bei den jüngsten Großereignissen reißen. Bis ins Alter von 27 Jahren spielte er im internationalen Skeleton eher eine Nebenrolle, dann allerdings gewann er die Titel bei den beiden Weltmeisterschaften in Altenberg 2020 und 2021 und ließ Olympia-Gold 2022 in Peking folgen.

Die Entscheidung auf der Natureisbahn in St. Moritz fällt am Freitag ab 9.00 Uhr. Die Frauen um Weltmeisterin Tina Hermann und Olympiasiegerin Hannah Neise gehen am Donnerstagmittag (13.30 Uhr) in ihren ersten von vier Läufen, auch hier werden die Medaillen am Freitag vergeben.