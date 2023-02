Shorttrack: Seidel gewinnt beim Heimspiel Silber

Shorttrackerin Anna Seidel hat beim Weltcup in ihrer Heimatstadt Dresden Silber über 1500 m gewonnen.

Die 24-Jährige musste sich am Sonntag nur der südkoreanischen Weltcupführenden Gilli Kim geschlagen geben und lief zum vierten Mal in diesem Winter auf das Podest. Bei der EM in Danzig Mitte Januar hatte sich Seidel über diese Distanz Bronze gesichert.