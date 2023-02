Skeleton: Kreher in Igls als beste Deutsche auf Platz sieben

Die deutschen Skeleton-Pilotinnen sind beim ersten Weltcup nach der erfolgreichen WM deutlich am Podest vorbeigerast. Überraschungs-Weltmeisterin Susanne Kreher (Oberbärenburg) landete am Freitag in Innsbruck-Igls beim Sieg der Niederländerin Kimberley Bos als beste Starterin des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland auf dem siebten Platz (+0,57 Sekunden).