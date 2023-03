Bestätigt: Savchenko nicht mehr Coach in den Niederlanden

Die Tätigkeit von Paarlauf-Olympiasiegerin Aljona Savchenko als Eiskunstlauf-Bondscoach in den Niederlanden ist offiziell beendet. Dies bestätigte der niederländische Eissportverband KNSB dem SID. Über die Hintergründe der vorzeitigen Trennung will man sich erst in der kommenden Woche nach Abschluss der am Mittwoch im japanischen Saitama beginnenden Weltmeisterschaften äußern.