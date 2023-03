Snowboard-WM: Morgan verpasst erhoffte Medaille

"So schlimm" sei ihr Resultat nicht, "aber Podium wäre schon schöner gewesen, ich habe mir mehr erhofft, aber das kann man jetzt auch nicht ändern", sagte Morgan. Bei Schneefall, Wind und Regen hatte die 21-Jährige wie alle Konkurrentinnen zum Teil große Schwierigkeiten. Ihre Tricks konnte Morgan daher nicht wie in der Qualifikation, als sie Rang zwei belegt hatte, fehlerfrei und sicher stehen.

Gold ging fast erwartungsgemäß an Ausnahme-Athletin Anna Gasser. Die zweimalige Olympiasiegerin aus Österreich lag in der Addition ihrer besten zwei von drei Runs allerdings nur 1,25 Punkte vor Miyabi Onitsuka aus Japan. Bronze holte die Australierin Tess Coady. "Es waren schwierige Bedingungen. Das war nicht das Beste, was ich konnte", sagte Gasser, "aber für die heutigen Bedingungen hat es gereicht."