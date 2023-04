Curling-WM: Zweiter Sieg für Schöll/Harsch

Das deutsche Curling-Duo Pia-Lisa Schöll und Klaudius Harsch findet bei der Mixed-Weltmeisterschaft im südkoreanischen Gangneung immer besser in die Spur.

Einen Tag nach ihrem ersten Sieg gewannen die Bronzemedaillengewinner der WM 2022 am Mittwoch ihr siebtes Spiel gegen England 8:3.

Damit verbesserte sich das Duo in Gruppe B trotz fünf Niederlagen zum Auftakt vorübergehend auf Rang sieben.

Die Oberstdorferin Schöll (32) und der Rastatter Harsch (22) sind zum dritten Mal gemeinsam bei der Mixed-WM am Start. Am Donnerstag geht es um 08.00 Uhr gegen die Schweiz weiter, drei Stunden später folgt die letzte Vorrundenpartie gegen Norwegen.

"So ein Bullshit": Wovon Neureuther genervt ist

"So ein Bullshit": Wovon Neureuther genervt ist

Als Ziel für den Wettbewerb in der Arena von Gangneung, in der 2018 die deutschen Eishockeyprofis Olympia-Silber gewonnen hatten, hatten Schöll/Harsch mindestens Platz sieben in der Vorrunde ausgegeben.