Peking 2022: Endlich! Olympia-Posse findet ihr Ende

Nach 14 Monaten ist es so weit!

Die Skicosserin Fanny Smith konnte endlich ihre Bronzemedaille, nach einer Verspätung von mehr als einem Jahr, entgegennehmen. Der IOC-Präsident Thomas Bach überreichte der Schweizerin die Plakette auf einer feierlichen Zeremonie in Lausanne.

Fehlentscheidung im Skicross-Finale in Peking

„Ungerechtigkeit empfunden“ - Smith muss sich den dritten Platz teilen

Nach mehr als zehn Monaten lautet das Urteil im Dezember : Beide Athletinnen erhalten die Bronzemedaille und teilen sich somit den dritten Platz. nun ist es mit der Medaillenübergabe auch offiziell. „Es war ein sehr emotionaler Tag. In Peking wären meine Gefühle wahrscheinlich anders gewesen», sagte die Schweizerin in Lausanne.

Smith war überglücklich, nachdem sie nach einer so langen Zeit die Medaille endlich in den Händen halten konnte. Über die Situation bei den Olympischen Spielen sagte die Athletin auf ihrer Zeremonie: „Ich muss zugeben, dass ich in Peking viel Ungerechtigkeit empfunden habe. Ich wünsche keinem Sportler, dass er eine solche Erfahrung machen muss.“