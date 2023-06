Eislauf: ISU-Wettkämpfe weiterhin ohne Russland und Belarus

Eiskunstläufer, Eisschnellläufer und Shorttracker aus Russland und Belarus bleiben wegen des anhaltenden Angriffskriegs in der Ukraine nach wie vor von allen internationalen Wettbewerben des Eislauf-Weltverbandes ISU ausgeschlossen.

Diese Entscheidung traf das ISU-Council am Wochenende in Lausanne.

Wie es am Sonntag in einer offiziellen Mitteilung hieß, werde man weiterhin die Lage in der Ukraine beobachten. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte im März den internationalen Fachverbänden empfohlen, russische und belarussische Aktive unter strikten Auflagen wieder zuzulassen.