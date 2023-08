Romantischer Antrag! Wintersport-Traumpaar hat sich verlobt

Österreichs Snowboard-Traumpaar hat sich verlobt! Alexander Payer hielt vor wenigen Tagen erfolgreich um die Hand seiner Landsfrau Sabine Schöffmann an – und ließ seine Fans daran teilhaben.

Beide Sportlerinnen posteten ein Video von dem besonderen Moment bei Instagram. Der Antrag erfolgte mitten in den Bergen, eine Drohne filmte die Szene von oben. Das Video unterlegte das Paar mit dem Song „Don‘t Stop Believin“ von der Band Journey.

„Verdammt! Sie hat ja gesagt. Nach sechs großartigen Jahren zusammen hatte ich endlich die Courage, mein Mädchen zu Fragen, ob es meine Frau werden will. Und das Wichtigste: Sie hat „Ja“ gesagt“, schrieb Payer.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Payer: „Könnte mir nichts besseres Vorstellen“

Er ergänzte: „Wir haben in unserem Sport- und Privatleben schon so viele Höhen und Tiefen gemeinsam durchlebt und ich könnte mir nichts Besseres vorstellen als dich an meiner Seite!“