Snowboarder Nörl als "Athlete of the Year" ausgezeichnet

Snowboardcrosser Martin Nörl ist von Snowboard Germany zum Athlete of the Year gewählt worden. Wie der Fachverband für Snowboardsport am Dienstag bekannt gab, bekam er in einer Abstimmung von allen Athleten und Mitarbeitern 70 Prozent der Stimmen. Schon im vergangenen Jahr war dem 30-Jährigen diese Auszeichnung verliehen worden.