"Unterschied wird groß sein!" Biathlon-Superstar nun Schnellschütze

„Ich habe am Schießen gearbeitet und bin jetzt viel schneller. In zwei Anschlägen spare ich nun acht bis zehn Sekunden, was einer halben Strafrunde entspricht“ legt der Schwede der schwedischen Zeitung Expressen dar.

Biathlon-Ass mit neuen Selbstverständnis am Schießstand

Darüber hinaus traut sich der Schwede nun mehr am Schießstand zu. „Ich habe viel an meiner Einstellung gearbeitet, an den Schießstand zu kommen und mich zu trauen, offensiv zu sein. Das ist so gut gelaufen, dass ich jetzt nicht mal mehr darüber nachdenken, schnell zu schießen“, berichtet der 26-Jährige.