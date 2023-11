Neise kämpft um Weltcup: "Wird kein Selbstläufer"

Die neue Saison beginnt am 17. November in Peking, wo Neise 2022 völlig überraschend olympisches Gold gewonnen hatte. In Yanqing werden zum Auftakt aber nur die gesetzten Christopher Grotheer sowie Tina Hermann und Susanne Kreher an den Start gehen. "Wir haben in dieser Zeit noch unsere Qualifikations-Rennen. Das finde ich auch gar nicht mal so schlimm", sagte Neise. Zum Start des vergangenen Winters hatte Neise im kanadischen Whistler ihren ersten Weltcup-Sieg geholt, in der Gesamtwertung würde sie Fünfte.