Dritter Sieg: Snowboarderin Hofmeister setzt Traumstart fort

Snowboarderin Ramona Hofmeister hat ihrer makellose Saison fortgesetzt und im dritten Weltcuprennen den dritten Sieg gefeiert. Beim ersten Weltcup-Gastspiel in Davos/Schweiz setzte sich die 27-Jährige aus Bischofswiesen im Finale des Parallelslaloms gegen die Italienerin Lucia Dalmasso durch und baute damit ihre Führung in der Gesamtwertung vor Dalmasso aus.

"Es ist ein brutal emotionaler Sieg. Der dritte Sieg in Folge, mein zweiter überhaupt im Slalom. Einfach krass! Es hat richtig viel Spaß gemacht. Ich bin voll in meinem Flow drin", sagte Hofmeister nach dem 18. Weltcup-Erfolg ihrer Karriere: "Ich brauche die Weihnachtspause jetzt gar nicht, ich könnte gleich weiterfahren."

Weil der nächste Weltcup aber erst am 13. Januar in Scuol/Schweiz ansteht, wird Hofmeister nun erstmal in der Heimat ausspannen: "Ich genieße die Zeit mit der Familie, wir sind ja selten daheim."