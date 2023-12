Skicross: Holzmann auf Platz sechs

Die Olympiadritte Daniela Maier scheiterte im ersten Rennen nach einem Eingriff am Knie im März bereits im Viertelfinale. Olympiasiegerin Sandra Näslund aus Schweden feierte ihren 18. Sieg in Serie im Weltcup.

Am Freitag stehen in den Savoyer Alpen gleich die nächsten beiden Rennen auf dem Programm. Insgesamt sind jeweils 19 Wettbewerbe an elf Standorten angesetzt. Darunter sind Anfang März auch Rennen in Oberwiesenthal.