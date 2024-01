Biathlon in Antholz 2024 live im TV und Livestream: DSV-Stars in Staffelrennen gefordert

Die deutschen Biathleten und Biathletinnen wollen bei der WM-Generalprobe in Antholz Selbstvertrauen tanken. Vom 18. bis zum 21. Januar geht es im Weltcup zur Sache. Anders als zuletzt in Oberhof und Ruhpolding gibt es in Antholz keinen Sprint und keine Verfolgung.

Am Samstag stehen die Single Mixed Staffel und die Mixed Staffel auf dem Programm. Um 12.55 Uhr gehen zunächst pro Nation jeweils ein Mann und eine Frau an den Start, um 14.45 Uhr folgt der Staffel-Wettkampf mit vier Startern pro Nation.

So sehen Sie Biathlon in Antholz live im TV & Livestream

Kühn jubelt über Rang drei - Voigt verpasst Podium

Am Donnerstag eröffneten die Männer die Wettbewerbe in Antholz: Johannes Kühn fuhr überraschend auf Rang drei des Einzels, Sieger in Antholz wurde der Norweger Johannes Thinges Boe. Ersatzmann Danilo Riethmüller, der kurzfristig Philipp Horn in Italien ersetzen musste, fuhr nach einer beeindruckenden Leistung auf Rang sieben vor.