Biathlon in Antholz 2024 live im TV und Livestream: Was machen Preuß, Hettich-Walz und Co.?

Die deutschen Biathleten und Biathletinnen wollen bei der WM-Generalprobe in Antholz Selbstvertrauen tanken. Vom 18. bis zum 21. Januar geht es im Weltcup zur Sache. Anders als zuletzt in Oberhof und Ruhpolding gibt es in Antholz keinen Sprint und keine Verfolgung.

Außerdem steht statt der gewöhnlichen Staffel die Single Mixed Staffel und die Mixed Staffel auf dem Programm.

Während die Männer bereits am Donnerstag über 15 Kilometer am Start waren, greifen die Frauen am Freitag ein. Auch bei den Athletinnen gibt es eine Änderung im Gegensatz zum gewöhnlichen Einzel: Die DSV-Frauen absolvieren ihr Rennen lediglich über 12,5 Kilometer und nicht über 15 Kilometer, auch die Strafrunden werden von rund einer Minute auf 45 Sekunden verkürzt.

So sehen Sie Biathlon in Antholz live im TV & Livestream

TV: ARD

ARD Livestream: sportschau.de und DAZN/Eurosport

sportschau.de und DAZN/Eurosport Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Zu einer zeitlichen Verschiebung kommt es beim Einzel der Frauen wegen der Übertragung der Gedenkfeier für Franz Beckenbauer in der ARD. Das ursprünglich für 14.20 Uhr angesetzte Rennen findet um 13.40 Uhr statt.

Biathlon 2024: Der Zeitplan von Antholz im Überblick

Kurzer Einzel 15 Kilometer Männer: Donnerstag, 18. Januar 2024, 14.20 Uhr

Donnerstag, 18. Januar 2024, 14.20 Uhr Kurzer Einzel 12,5 Kilometer Frauen: Freitag, 19. Januar 2024, 13.40 Uhr

Freitag, 19. Januar 2024, 13.40 Uhr Single Mixed Staffel: Samstag, 20. Januar 2024, 12.55 Uhr

Samstag, 20. Januar 2024, 12.55 Uhr Mixed Staffel: Samstag, 20. Januar 2024, 14.45 Uhr

Samstag, 20. Januar 2024, 14.45 Uhr Massenstart 15 Kilometer Männer: Sonntag, 21. Januar 2024, 12.30 Uhr

Sonntag, 21. Januar 2024, 12.30 Uhr Massenstart 12,5 Kilometer Frauen: Sonntag, 21. Januar 2024, 14.45 Uhr