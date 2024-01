Hofmeister bei starkem Ledecka-Comeback Zweite und Fünfte

Beste Deutsche am Sonntag war Cheyenne Loch auf Rang vier, tags zuvor hatte sie Platz acht belegt. Melanie Hochreiter kam auf die Ränge 15 und 13.

Hofmeister lag im Finale am Samstag gegen Ledecka noch bei der Zwischenzeit in Führung, schied aber aus. "Spannend, wie das Rennen wohl ohne den Patzer ausgegangen wäre ...", sagte sie. Tags darauf scheiterte sie im Viertelfinale mit nur 0,04 Sekunden Rückstand an Riesenslalom-Weltmeisterin Miki Tsubaki aus Japan, die zweimal Dritte wurde.