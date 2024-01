Hofmeister verpasst "Stockerl" in Rogla

Ramona Hofmeister hat ihren sechsten Saisonsieg und die nächste Podestplatzierung auch in Abwesenheit von Snowboard-Königin Ester Ledecka verpasst. Die 27-Jährige fuhr im slowenischen Rogla auf einem ihrer Lieblingshänge im Weltcup auf einen guten vierten Platz im Parallel-Riesenslalom.

Ledecka hatte erst am vergangenen Wochenende in Bulgarien ihren Saisoneinstand gegeben und auf Anhieb beide Rennen gewonnen. Diese Woche wechselte sie zurück zu den Skirennläuferinnen, um beim Weltcup in Cortina d'Ampezzo mit drei Rennen anzutreten.