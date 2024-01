Nach Rücktrittsgedanken: Konkurrenz schwärmt von Wierer

Biathlon-Star Dorothea Wierer hatte sich zuletzt offen über ein Karriereende am Ende der aktuellen Weltcup-Saison geäußert. Sie betonte, dass sie erkannt habe, wie schön das Leben abseits des Sports sein kann und dass sie bereits eine Entscheidung über ihre Zukunft getroffen habe.

„Hoffe sie steht 2026 bei Olympia am Start“

Schweden-Ass Hanna Öberg äußerte sich ähnlich wie ihre norwegische Konkurrentin: „Ich hoffe sehr, dass sie in Antholz anlässlich der Olympischen Spiele in der Heimat antritt, ich denke, das wäre der beste Abschluss ihrer Karriere.“

Auch der Dominator der Herren, Johannes Thinges Bö, fand nur positive Wörter über Wierer und zeigte sich verständnisvoll: „Ich bin sehr gelassen, was Doro angeht. Ich denke, sie und ich sind uns sehr ähnlich, wir machen beide, was wir wollen, wir versuchen, großartige Biathleten zu sein, aber auch ein gutes Leben zu führen. Daher bin ich davon überzeugt, dass es in beiden Fällen die richtige Entscheidung sein wird, ob sie nun weitermacht oder aufhört.“