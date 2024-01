Siegesserie von Snowboarderin Hofmeister gerissen

Die beeindruckende Siegesserie von Snowboarderin Ramona Hofmeister im Weltcup ist gerissen. Die 27-Jährige scheiterte beim Parallel-Riesenslalom im Schweizer Scuol unerwartet schon im Achtelfinale an der japanischen Weltmeisterin Miki Tsubaki. Die ersten drei Saisonrennen hatte Hofmeister noch für sich entschieden.

"Man kann nicht immer gewinnen, ich bin menschlich", sagte Hofmeister und lachte tapfer. Insgesamt habe sie "gemischte Gefühle", bekannte sie, "es wäre viel mehr möglich gewesen. Von meiner Leistung in der Finalrunde bin ich enttäuscht." Die Qualifikation hatte Hofmeister noch überlegen für sich entschieden, gegen Tsubaki fehlten nur 0,04 Sekunden zum Weiterkommen.

Elias Huber scheiterte im Viertelfinale am späteren Sieger Benjamin Karl (Österreich) und wurde ebenfalls Sechster. Er stand als einziger Athlet aus dem deutschen Quartett in der Finalrunde. Stefan Baumeister blieb als 18. knapp in der Qualifikation hängen.