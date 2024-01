Ski Alpin: Formel-1-Legende Vettel bei Promi-Rennen auf der Streif im Pech

Im Rahmen des Kitzbühel-Wochenendes nahm der Ex-Rennfahrer am „Kitz Charity Race“ teil, das in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen feierte. Hierbei musste sich Vettel zwar natürlich nicht die gesamte Streif ins Tal stürzen, jedoch den Zielhang der legendären Abfahrtsstrecke absolvieren.

Vettel und Svindal beklagen fehlendes Würfelglück

Der 36-Jährige trat zwar in einem Team mit Ex-Ski-Star Aksel Lund Svindal und einem weiteren Promi an, aber am Ende sprang nicht das erhoffte Resultat heraus. Grund dafür: Natürlich das fehlende Würfelglück. „Sebastian Vettel und ich sind besser im Skifahren als im Würfeln“, schrieb der frühere norwegische Ski-Star in seinem Instagram-Beitrag.