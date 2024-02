Alpin-Legende reagiert mit bewegenden Bildern auf Ski-Horror

Lindsey Vonn gehört zu den größten Stars, die der Wintersport je gesehen hat. Die Karriere der US-Amerikanerin wurde jedoch nicht nur durch Siege und Medaillen, sondern auch durch heftige Stürze und Verletzungen geprägt. Die 39-Jährige hat auf Instagram nun eine Bilder-Reihe veröffentlicht, in der sie ihre schwersten Verletzungen sichtbar macht.

Unter anderem ist zu sehen, wie die langjährige Dominatorin des Ski-Weltcups bei einem Rennen mit spektakulären Überschlägen zu Fall kommt, stark lädiert im Rollstuhl sitzt oder bewusstlos in einem Krankenhaus-Bett liegt. Hinter diesen schockierenden Bildern steckt jedoch auch eine Botschaft. So zeigt das letzte Foto die Ski-Queen mit zahlreichen Kristallkugeln.

Vonn hat in ihrer Karriere trotz einiger Rückschläge viermal den Gesamtweltcup und 18 Disziplin-Weltcups gewonnen. Sie ist also nach den heftigen Rückschlägen immer wieder aufgestanden. Genau damit möchte die 82-malige Weltcupsiegerin denen Mut machen, die gerade selbst eine schwere Zeit durchleben.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

„Ich habe mich immer wieder verletzt, aber ich bin auf der anderen Seite immer als besserer Mensch herausgekommen. Egal, wie oft ich gefallen bin, ich bin immer wieder aufgestanden. Ich war dabei aber nicht alleine. Ich bin so dankbar, die Unterstützung von Freunden, Familie und euch, meinen Fans, gehabt zu haben. Zu wissen, dass ich Leute hatte, die mich unterstützten, half mir in meinen dunkelsten Stunden“, kommentierte die Ski-Legende ihren Post.

Vonn möchte Mut machen: „Du schaffst das“

Nach dem Motto „Was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker“ versucht Vonn Sportlern in einer ähnlichen Lage einen Weg nach oben zu zeigen. „Jeden Tag habe ich versucht, einen Fuß vor den anderen zu setzen, bis es mich schließlich wieder dahin brachte, wo ich hin wollte … was normalerweise der Gipfel des Berges war. Wir gehen alle unsere eigenen Wege, aber wenn du verletzt bist oder eine schwere Zeit durchmachst, glaube an dich und sei dir bewusst, dass du als besserer und stärkerer Mensch daraus hervorgehen wirst. Du schaffst das“, motivierte sie.