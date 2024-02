Skeleton-EM: Bronze für Keisinger

Felix Keisinger hat bei den Skeleton-Europameisterschaften in Sigulda/Lettland Bronze gewonnen. Beim Rennsieg des Chinesen Zheng Yin belegte Keisinger den vierten Platz, allerdings hinter Europameister Marcus Wyatt und Vorjahressieger Mark Weston (beide Großbritannien) den dritten Rang in der EM-Wertung. Bei den Wettkämpfen in Lettland werden ebenfalls regulär Weltcup-Punkte vergeben.