Skeleton-WM: Neise und Co. zur Halbzeit auf Medaillenkurs

Die deutschen Skeleton-Frauen liegen bei der Weltmeisterschaft in Winterberg nach zwei von vier Läufen auf Medaillenkurs. Olympiasiegerin Hannah Neise (Winterberg) ist auf Rang drei die beste Deutsche, ihr Rückstand auf die führende Kanadierin Hallie Clarke beträgt 0,06 Sekunden. Titelverteidigerin Susanne Kreher (Oberbärenburg) ist Fünfte (+0,14), Jacqueline Pfeifer (Olsberg) folgt auf Rang sechs (+0,16).

Die Niederländerin Kimberley Bos lag nach dem ersten Lauf noch in Führung, konnte ihren Status als Top-Favoritin im zweiten Durchgang bei starkem Regen aber nicht untermauern und liegt mit 0,36 Sekunden Rückstand nur auf Platz elf.

Rekordweltmeisterin Tina Hermann (Königssee) wurde von Cheftrainer Christian Baude nicht nominiert. Sie sei athletisch momentan in keiner guten Form, so Baude. Dies ist insbesondere bei der "Starter-Bahn" in Winterberg wichtig, da auf der verhältnismäßig kurzen und einfachen Bahn Fahrfehler schlechter auszugleichen sind.