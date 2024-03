Biathlon: Doll-Debakel in Oslo! DSV-Star historisch schwach bei Abschiedstournee

Es war ein Tag zum Vergessen für die deutschen Biathleten! Beim Einzelrennen in Oslo verpassten Benedikt Doll und Co. einen Platz unter den Top Ten.

Der WM-Bronzemedaillensieger leistete sich sieben Schießfehler und lag mit einem Rückstand von 9:02,6 Minuten lange Zeit auf dem letzten Rang im Ziel. Am Ende reichte es zu Platz 74 bei 96 Teilnehmern. So schlecht war der Routinier in seiner erfolgreichen Karriere im Weltcup noch nie platziert. Bisher war Rang 60 beim Sprint in Hochfilzen vor über drei Jahren sein Tiefpunkt gewesen.