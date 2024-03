Biathlon: Wie stehen die Podest-Chancen der Deutschen in den Mixed-Staffeln?

Der Biathlon-Weltcup ist in dieser Woche am Holmenkollen in Oslo zu Gast und läutet nach der WM im tschechischen Nove Mesto den Endspurt der Saison 2023/24 ein. Nach den Einzel-Rennen am Freitag und den Massenstart-Rennen am Samstag stehen am Sonntag die Mixed- und Single-Mixed-Staffel auf dem Programm.

Sowohl die Mixed- als auch die Single-Mixed-Staffel finden ohne die beiden erfolgreichsten deutschen Damen der laufenden Weltcup-Saison statt. Die scheinbar ewig vom Pech verfolgte Franziska Preuß muss wegen einer erneuten Atemwegserkrankung auf die Weltcups in Oslo und in Soldier Hollow verzichten. Ebenfalls nicht dabei ist Vanessa Voigt, die sich nach einem ungewohnt fehlerreichen Massenstart-Rennen in Tränen aufgelöst war und von ihrem Bruder getröstet werden musste.

Wer ersetzt Voigt und Preuß?

Für Deutschland werden zunächst Selina Grotian und Justus Strelow in der Single-Mixed-Staffel an den Start gehen. Der Wettbewerb beginnt um 12.45 Uhr. Zwei Stunden später (14.45 Uhr) geht es dann für die Mixed-Staffel um die Podiumsplätze. Für das DSV-Team werden Sophia Schneider, Janina Hettich-Walz, Benedikt Doll und Philipp Nawrath an den Start gehen.

Bei der WM blieben beide Mixed-Staffeln ohne ohne Medaille, weshalb am Sonntag auch ein wenig Wiedergutmachung angesagt ist. Der Sieg von Voigt und Strelow bei der letzten Single-Mixed-Staffel im Weltcup macht jedoch Hoffnung auf mehr.

Voigt verpasst kleine Kristallkugel - Doll mit Wiedergutmachung

Vanessa Voigt verpasste am Freitag im Einzel-Wettbewerb die kleine Kristallkugel nach Rang sechs denkbar knapp. Der 26-Jährigen fehlten lediglich 15 Punkte zum Sieg in der Disziplin-Wertung, die sich Weltmeisterin Lisa Vittozzi (165 Punkte) sicherte. Am Tag danach reichte es im Massenstart nur zu Rang 25. Besser machte es Benedikt Doll, der nach seinem schwächsten Karriere-Resultat im Einzel, mit Rang zwei im Massenstart ein furioses Comeback zeigte.

So können Sie die Massenstarts der Frauen und Männer verfolgen: