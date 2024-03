Biathlon-Showdown: Titelverteidigerin hält Würfel für gefallen

Bei der WM in Nove Mesto gewann Simon vier Goldmedaillen, ihre WM-Titel 3 bis 6. Was aber wohl eher nicht klappen wird: die Titelverteidigung in der Weltcup-Gesamtwertung. Die hat die 27-Jährige schon recht unverhohlen abgeschrieben, schon vor den letzten Rennen im kanadischen Canmore.