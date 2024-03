Biathlon-Weltmeisterin feiert Comeback

Das schwedische Biathlon-Team ist beim Weltcup-Abschluss in Nordamerika wieder um ein prominentes Mitglied reicher: Die dreimalige Weltmeisterin Hanna Öberg wird in Soldier Hollow (USA) und Canmore (Kanada) ein Comeback feiern.

Die ältere Schwester von Elvira Öberg hatte krankheitsbedingt in Oslo gefehlt, ist nun aber wieder einsatzbereit. Hanna Öberg erlebt dieses Jahr eine eher durchwachsene Saison. Im Gesamtweltcup liegt sie nur auf Platz 13. Ihre Schwester Elvira Öberg steht unterdessen auf Platz fünf. Bei der WM in Nove Mesto blieben beide ohne Einzelmedaillen, holten aber gemeinsam Silber und Bronze in der Staffel bzw. der Mixed-Staffel.