Skicross: Wilmsmann beendet Saison als Weltcup-Vierter

Florian Wilmsmann hat die Saison der Skicrosser zum sechsten Mal in Serie unter den ersten Fünf im Gesamtweltcup beendet. Beim Finale im schwedischen Idre Fjäll fuhr der Sportsoldat vom Tegernsee im letzten von 17 Rennen auf Rang sieben und behauptete damit Rang vier in der Abschlusswertung. In den vorangegangenen Jahren hatte er die Saison als Dritter, als Vierter und dreimal als Fünfter beendet.