Biathlon-Star über folgenschweren Fehler: "Ich war brutal platt!"

Roman Rees hat im Podcast „Extrarunde“, über einen entscheidenden Grund für sein sportliches Tief in der vergangenen Biathlon-Saison gesprochen. So sei es ein Fehler gewesen nach seiner Corona-Erkrankung mit dem Weltcup-Tross nach Hochfilzen zu reisen. „Ich war wieder gesund, aber nicht in Form. Im Leistungssport ist das dann ein schmaler Grat. Ich habe mich nicht mehr richtig erholt und schlecht geschlafen. Ich war brutal platt und müde im Kopf“, erklärte Rees.