Eiskunstlauf: Hase/Volodin streben Grand-Prix-Finale an

Die WM-Dritten, die zum Saisonstart vor einem Monat bei der Nebelhorn Trophy in Oberstdorf überzeugt hatten, starten beim Grand Prix de France in Angers (1. bis 3. November). Die zweite Grand-Prix-Teilnahme der Berliner ist beim Cup of China in Chongqing (22. bis 24. November) geplant. Die sechs weltbesten Paare der Serie qualifizieren sich für das Finale in Grenoble Anfang Dezember.