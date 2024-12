Nörl bei Comeback im Viertelfinale gescheitert

„Der erste Heat ist gut gelaufen, beim zweiten habe ich dann den Start nicht gut erwischt, das ist das Problem im Moment“, sagte Vizeweltmeister Nörl. Mit seinem Comeback war er dennoch zufrieden. Es sei „super“ gelaufen, „ich muss einfach noch an der Konstanz arbeiten, dann könnte es schon wieder besser werden“. Bis zur WM Ende März in St. Moritz bleibt ihm allerdings noch viel Zeit, wieder in Form zu kommen.