Big Air: Mohr springt am Kreischberg auf Rang sechs

Zweimal landete die 18-Jährige in dieser Saison schon auf dem Weltcup-Podest, nun wurde Muriel Mohr Sechste.

Freeskierin Muriel Mohr hat beim Big-Air-Weltcup am Kreischberg die nächste Podestplatzierung verpasst. Im Finale der besten acht in Österreich belegte die 18-Jährige aus Aschheim bei München am Freitagabend mit 153,00 Punkten den sechsten Platz.