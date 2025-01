Form bestätigt: Freestylerin Weiß Fünfte in Kanada

Ski-Freestylerin Emma Weiß hat ihren guten Auftakt in den Winter bestätigt, einen Podestplatz aber knapp verpasst. Die 24-Jährige landete beim Weltcup in Lac-Beauport/Kanada im Sprung-Wettbewerb auf Platz fünf. In der Vorwoche war sie in Lake Placid Siebte geworden. Nun folgte die 23. Top-10-Platzierung für Weiß im Weltcup, ein Mal stand sie auf dem Podium.