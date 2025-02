"Absolut wild": Historische Gold-Sensation in Asien

Das Team der philippinischen Curling-Männer weckt mit dem Erfolg bei den asiatischen Winterspielen Erinnerungen an „Cool Runnings“.

Das Team der philippinischen Curling-Männer weckt mit dem Erfolg bei den asiatischen Winterspielen Erinnerungen an „Cool Runnings“.

Das Team konnte es kaum fassen - und auch die rund zwei Dutzend Fans brachen in Jubel aus: Die Philippinen haben bei den asiatischen Winterspielen im chinesischen Harbin eine historische und unerwartete Goldmedaille errungen. Die Curling-Männer besiegten am Freitag Südkorea völlig überraschend mit 5:3 und sicherten damit die erste Medaille des tropischen Landes in der 39-jährigen Geschichte der Spiele.