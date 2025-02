Das Märchen, das im deutschen Goldrausch unterging

ARD -Kommentator Thomas Kunze war schon während ihrer Fahrt total aus dem Häuschen. „Das ist ein kanadisches Märchen auf Eis“, fieberte er mit, als sich Embyr-Lee Susko anschickte, die Führung im Einzel bei der Rodel-WM in ihrem Heimatort Whistler zu übernehmen.

Und die erst 19 Jahre alte Kanadierin enttäuschte ihn nicht. „Da donnert’s – und zwar so richtig, auch im Publikum“, jubelte Kunze in Anlehnung an die letzte Kurve der Bahn, die den Namen Thunderbird (Donnervogel) trägt.