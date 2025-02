Grotheer enttäuscht bei Weltcup-Finale - EM-Bronze für Jungk

Angesichts seiner Leistung war Grotheer zunächst ratlos. "Ich bin total unzufrieden mit den Startzeiten. Ich kann es mir nicht so richtig erklären", sagte der 32-Jährige. Er habe "gefühlt in den letzten Wochen etwas den Flow verloren". Jungk hingegen freute sich "extrem" über seine Medaille. In den vergangenen Jahren sei die EM-Wertung für ihn "nur Beiwerk" gewesen, in diesem Jahr aber "sehr wichtig".