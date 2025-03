Bei WM-Generalprobe: Snowboardcrosser im Mixed-Team früh raus

Die deutschen Snowboarder haben auch am letzten Tag beim Cross-Weltcup im Montafon keine Spitzenplatzierung erreicht. Bei der Generalprobe für die WM in St. Moritz scheiterten Leon Beckhaus (27) und Jana Fischer (25) im Mixed-Team-Wettbewerb bereits im Viertelfinale.

Die WM-Rennen in St. Moritz finden am 28. (Einzel) und 29. März (Team) statt. Dann wird auch Leon Ulbricht wieder an den Start gehen. Der zweimalige Junioren-Weltmeister und einzige deutsche Saisonsieger fehlte in Österreich erkrankt.